Formazione e Politiche attive del lavoro, meeting ad Agrigento

Alla luce delle nuove prospettive in tema di Formazione e Politiche Attive del lavoro il ISORS (Istituto sociale di ricerche e studi) in collaborazione con Anfop – Associazione Nazionale Formatori Professionisti, ha organizzato un meeting “La Formazione e le Politiche attive del Lavoro nell’Anno Europeo delle Competenze” che si svolgerà il 27 e il 28 ottobre ad Agrigento presso il Grand Hotel Mosè.

Durante i lavori particolare attenzione verrà rivolta al programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL e alle nuove opportunità indicate nel Documento di Programmazione Attuativa 2023-2025 del PR Sicilia FSE+ 2021-2027.

“L’iniziativa ha lo scopo di analizzare risorse, strumenti, suggerire indicazioni innovative su percorsi di cambiamento che attendono il nuovo ipotizzato sistema nei suoi principi, organizzazione e metodi operativi e in una visione più ampia, funzionale allo sviluppo di comunità. La finalità è quello di favorire la connettività e gli scambi commerciali, creare momenti di confronto ed opportunità di lavoro in rete, con l’obiettivo di accrescere il potenziale del territorio in cui si opera”, dichiarano Alessandro Cibella Direttore di I.SO.R.S. e Presidente Nazionale di ANFOP e Joseph Zambito Rappresentante di I.SO.R.S. e della RETE DI IMPRESE UNICURS – ANFOP SICILIA.

L’evento ha già registrato l’adesione di Istituzioni pubbliche e politiche, nonché di pregnanti sigle sindacali del mondo del lavoro e delle associazioni di categoria per affrontare la tematica Formazione e Politiche Attive del lavoro.

Programma dell’evento

Giorno 27 ottobre a partire dalle 9.30

Introducono:

Alessandro Cibella – Direttore ISORS – Agenzia per il Lavoro, Pres. Nazionale ANFOP

Intervengono:

Franco Miccichè – Sindaco di Agrigento

Giuseppe Termine – Commissario straordinario Camera di Commercio di Agrigento

Patrizia Agata Caudullo – ANPAL Servizi

Giacomo Scala – Commissario straordinario CIAPI

Fabio Marino – Direttore CIAPI

Enrico Vetrano – Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Agrigento

Calogero Dulcimascolo – Presidente Ordine Dottori Commercialisti di Agrigento

Pasquale Patti – Direttore Prov.le Centro per l’Impiego di Agrigento

Salvatore Iacono – Direttore Prov.le Ispettorato del Lavoro di Agrigento

Ettore Foti – Dirigente Generale – Dipartimento Reg.le del lavoro, dei servizi e delle attività formative

Dott. Maurizio Pirillo – Dirigente Generale Dipartimento Reg.le della formazione professionale

On. Marchetta Serafina – Segretario V Commissione ARS Cultura, Formazione e Lavoro

On Savarino Giuseppa – V Commissione ARS Cultura, Formazione e Lavoro

Modera: Joseph Zambito

Concludono:

On. Nuccia Albano – Assessore Regionale alla famiglia, alle politiche sociali e del lavoro

On. Mimmo Turano -​​Assessore Regionale all’istruzione e alla formazione professionale

Cesare Damiano, già Ministro del Lavoro, Presidente “Lavoro&Welfare”.

Gianni Bocchieri – Coordinatore Nucleo PNRR Stato-Regioni

Nella seconda sessione dei lavori di 27 ottobre 2023 alle ore 16.30 e il 28 ottobre alle ore 9 saranno presenti i management dell’Università E-campus, il prof. Riccardo Mancini, il dott. Vincenzo Diano – Vice Presidente Università eCampus e il dott. Alfonso Lovito – Direttore Università eCampus. Ampio spazio verrà riservato anche ai percorsi formativi sull’aggiornamento delle competenze professionali.