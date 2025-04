Fuga di gas da una vecchia bombola in via Atenea, intervento dei Vigili del fuoco 

Intervento dei vigili del fuoco ieri sera nella centralissima via Atenea, ad Agrigento, in seguito alla segnalazione di un forte odore di gas. Una squadra di pompieri ha così eseguito le ricerche rintracciando immediatamente il punto della perdita. Si è trattato di una vecchia bombola all’interno di uno stabile. I vigili del fuoco hanno in seguito messo in sicurezza l’area e l’allarme è rientrato. Presenti sul posto anche i carabinieri e i tecnici dell’azienda del gas.