Furti di auto, condanne definitive per due agrigentini 

Diventano definitive le condanne per gli agrigentini Antonio Canzoneri, 26 anni, e Giuseppe Camilleri, 23 anni, accusati di urto aggravato in concorso, e il solo Camilleri anche di resistenza a Pubblico ufficiale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa infliggendo così un anno e sei mesi al primo e un anno e otto mesi al secondo.

La vicenda risale al gennaio 2018. Secondo quanto ricostruito, i due imputati avrebbero tentato di rubare una fiat Cinquecento in via Pietro Nenni non riuscendoci per l’arrivo di una persona. Pochi metri dopo, però, il colpo andò a segno e riuscirono a rubare un’altra automobile. I carabinieri, avvisati da una segnalazione, arrestarono i due giovani dopo un inseguimento.