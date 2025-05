Elezioni comunali, il candidato sindaco Mallia presenta la lista “Primavera Realmontina”

Realmonte si prepara a scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale il prossimo 25 e 26 maggio. Il candidato sindaco Alessandro Mallia ha presentato la lista “Primavera Realmontina”. Ne fanno parte: Melissa Rita Arcuri, Luca Fiannaca, Selene Laura Giardina, Sara Chiara Iacono, Calogero Libra, Lucia Roggio, Antonino Sciarrone ,Francesco Siracusa, Valentina Taormina, Giuseppina Vaccaro e Salvino Vella.

“Non sono qui per promettere miracoli. Sono qui perché Realmonte merita di più.Nessuna promessa vuota, solo l’impegno vero di chi conosce Realmonte e vuole farla rifiorire.Per le strade dimenticate, per i giovani che partono, per chi vuole restare. Per una Realmonte che non lascia indietro nessuno”, ha dichiarato il candidato Mallia.