Vandali in azione da Scaro Cafè, i gestori: “denunceremo ogni atto di inciviltà”

“Ieri notte qualcuno a cui non facciamo simpatia ha deciso di approfittare delle tenebre per vandalizzare indisturbato il nostro locale. Anche se non lo diciamo mai in realtà siamo abituati a rimontare quello spazio e a resistere alla violenza e alla maleducazione di alcuni. Quindi nessun allarmismo per noi, è tutto a posto. Però questa volta vogliamo segnalarlo perchè abbiamo capito che non è un problema soltanto nostro, ma è un problema del quartiere”. Questa la nota di denuncia dei gestori del locale Scaro Cafè in piazza Ravanusella ad Agrigento. Oggi all’ora di riaprire il locale hanno trovato tutto sotto sopra.

“Se fossimo stati in via Atenea questo, con ogni probabilità, non sarebbe successo. Perchè la via Atenea è piena di luci, di attività, di persone. Mentre il nostro quartiere, sopratutto quando tramonta il sole, diventa un covo di tenebre. Il luogo in cui diventa lecito fare ciò che è illecito in qualsiasi altra parte della città.

A noi e a tanti residenti del quartiere dello Scaro vecchio non sta più bene”; continuano nella nota i gestori. “Quindi con questo post vogliamo comunicare semplicemente che non subiremo in silenzio. Che denunceremo ogni violenza e ogni atto di inciviltà e che attireremo in questa parte rimossa della nostra città tutta l’attenzione che potremo da parte delle istituzioni e dell’opinione pubblica”.