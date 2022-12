GenerAzioni consapevoli, la professoressa Cavaleri eletta presidente dell’associazione

È la professoressa Giovanna Cavaleri, il nuovo presidente dell’associazione GenerAzioni consapevoli. L’elezione è avvenuta nel corso dell’ultimo Consiglio Direttivo che si è svolto nei locali dell’Istituto comprensivo Anna Frank. Il presidente uscente, Achille Furioso, ha rivolto un augurio di buon lavoro alla neoeletta presidente di GenerAzioni consapevoli, Giovanna Cavaleri, a cui ha passato il testimone. “Grazie a tutti i soci e ai membri del Direttivo – ha commentato la neoeletta – per la fiducia accordatami nella nomina di presidente dell’associazione GenerAzioni consapevoli. Un grazie particolare per lo stile ed il modo gentile con cui Achille Furioso mi ha introdotto a svolgere questa funzione. La nostra associazione ha avuto in questi anni una capacità di saper proporre temi importanti e necessari, affrontando sempre nuove tematiche con la massima attenzione e scegliendo percorsi qualitativamente di altissimo livello.

So di potere contare su tutti i soci che già da anni hanno contribuito ciascuno in modo differente alla crescita dell’associazione. L’obiettivo della nostra associazione non è di facile realizzazione. Generare consapevolezza, non significa restare in un campo solo cognitivo ma dare significato a ciò che viviamo attraverso una relazione di generazioni che, in un rapporto dialogante, costruiscono un legame necessario per vivere l’oggi. Andiamo avanti ben coscienti che l’educazione è un’avventura che richiede tempo e pazienza ma con l’aiuto ed il sostegno reciproco potremo raggiungere traguardi importanti”.