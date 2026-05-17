Gianluca Mazzarella torna alle sue radici: il 21 maggio live ad Agrigento

La musica che nasce dalla propria terra ha sempre un sapore speciale. È questo il cuore di Sud, l’ album del cantautore Gianluca Mazzarella, agrigentino doc, trasferito a Bruxelles per lavoro, ma con il cuore e con la mente nella sua terra.

Dopo aver partecipato a vari festival della canzone italiana, per la prima volta Gianluca Mazzarella arriverà ad Agrigento con un concerto che si svolgerà il 21 maggio presso il Teatro della Posta Vecchia, alle ore 18:00, una location suggestiva che farà da cornice a una serata all’insegna delle emozioni e delle sonorità del Sud.

Durante il live, il cantautore porterà sul palco i brani di “Sud”, un album che rappresenta un vero viaggio musicale tra ricordi, tradizioni e identità mediterranea. Le canzoni raccontano scorci di vita quotidiana, paesaggi e sentimenti profondamente legati alla Sicilia, con uno stile capace di unire poesia e sonorità contemporanee.

Per Gianluca Mazzarella sarà un debutto speciale nella città di Agrigento, un ritorno simbolico alle radici attraverso la musica e il contatto diretto con il pubblico della sua terra.