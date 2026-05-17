Coinvolto in un incidente, era sotto effetto di stupefacenti: denunciato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Randazzo hanno denunciato un 20enne, residente ad Adrano, ritenuto responsabile di guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti,ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a Randazzo sulla SS 120 in corrispondenza dell’intersezione con la SS 284.

Qui, in seguito ad un incidente stradale autonomo, un 20enne è rimasto coinvolto in un incidente stradale, mentre viaggiava a bordo del proprio veicolo, in seguito al quale si è reso necessario il suo trasporto al più vicino presidio ospedaliero. Vista l’inconsueta dinamica del sinistro, i militari dell’Arma hanno chiesto alla direzione medica dell’ospedale di svolgere accertamenti urgenti sul 20enne, al fine di verificare se avesse nel sangue tracce di alcool o droghe. Questi accertamenti sanitari si sono rivelati fondamentali, perché hanno consentito di accertare che il giovane si era messo alla guida della sua auto in uno stato di alterazione psico-fisica riconducibile proprio all’assunzione di sostanze stupefacenti, peraltro con valori molto elevati riferibili ai cannabinoidi.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale eferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitivail 20enne è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 187 del Codice della Strada.

La normativa in questione prevede sanzioni particolarmente severe per queste condotte, tra cui sanzioni penali, la sospensione o revoca della patente di guida e il sequestro del veicolo nei casi più gravi. Tali disposizioni sono state introdotte proprio per contrastare comportamenti estremamente pericolosi alla guida, che rappresentano una delle principali cause di incidenti stradali. La guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, infatti, riduce significativamente i tempi di reazione, altera la percezione del rischio e compromette la capacità di controllo del veicolo, mettendo a serio rischio non solo la vita del conducente ma anche quella degli altri utenti della strada. Attraverso servizi mirati e verifiche costanti, l’Arma prosegue l’impegno per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una guida responsabile e sul rispetto delle norme del Codice della Strada, strumenti fondamentali per la tutela dell’incolumità pubblica.