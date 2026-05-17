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Azienda agricola con energia “a scrocco”, denunciato il titolare  

Scoperta a Licata un’azienda agricola con un allaccio abusiva alla rete elettrica

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I poliziotti del commissariato di Licata, unitamente ai tecnici dell’Enel, hanno eseguito un controllo in un’azienda agricola del posto scoprendo che la stessa era allacciata abusivamente alla rete elettrica.

L’accertamento è scattato in seguito ad alcune anomalie riscontrate sui consumi. Gli agenti, al termine dell’accertamento, hanno denunciato il titolare della struttura – un 38enne – per furto aggravato. (immagine di copertina di repertorio) 

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