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Azienda agricola con energia “a scrocco”, denunciato il titolare
Scoperta a Licata un’azienda agricola con un allaccio abusiva alla rete elettrica
I poliziotti del commissariato di Licata, unitamente ai tecnici dell’Enel, hanno eseguito un controllo in un’azienda agricola del posto scoprendo che la stessa era allacciata abusivamente alla rete elettrica.
L’accertamento è scattato in seguito ad alcune anomalie riscontrate sui consumi. Gli agenti, al termine dell’accertamento, hanno denunciato il titolare della struttura – un 38enne – per furto aggravato. (immagine di copertina di repertorio)
Redazione
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