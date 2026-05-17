Dal basket alla musica, Martina Lombardo conquista il “Woman DJ MEI Battle”

Martina Lombardo, in arte Mmell, DJ e producer agrigentina, del collettivo Purgatory, conquista la “Woman DJ MEI Battle”, il contest dedicato ai nuovi talenti femminili della scena elettronica.

“Un risultato arrivato in maniera del tutto inaspettato. Oggi nel mondo musicale è spesso difficile emergere senza conoscenze o appoggi importanti, dice l’artista che sottolinea: “ho costruito il mio percorso completamente da sola, passo dopo passo. Una crescita indipendente che rende questo traguardo ancora più significativo.

Un percorso che continua a svilupparsi attraverso studio, ricerca sonora e costruzione di una propria identità musicale”.

Dietro il progetto musicale di Mmell c’è anche una lunga esperienza sportiva: prima della musica, infatti, l’artista si è dedicata per molti anni al basket, arrivando a giocare fino alla Serie A2. Ancora oggi continua a giocare, senza aver mai abbandonato lo sport, ma negli ultimi anni ha scelto di dare maggiore spazio alla musica, sentendo di aver già raggiunto importanti traguardi in ambito sportivo e di voler investire maggiormente nel proprio percorso artistico.

Parallelamente alla musica, Martina lavora anche come insegnante di sostegno e segue inoltre lezioni online di djing ai ragazzi. Una dimostrazione concreta di come passione, disciplina e determinazione possano convivere in più ambiti contemporaneamente.

“La vita non obbliga a scegliere un’unica strada: si può essere artisti, sportive, insegnanti e continuare comunque a inseguire i propri sogni”, emerge dal racconto di Mmell, che oggi rappresenta l’esempio di una giovane artista capace di costruire il proprio percorso senza scorciatoie, trasformando sacrifici e costanza in nuove opportunità.

La vittoria al contest rappresenta quindi non solo un riconoscimento personale, ma anche un nuovo punto di partenza per un’artista che sta costruendo la propria strada in maniera autonoma, unendo determinazione, disciplina e creatività. Insieme a lei oggi Max Monti è un DJ, producer e arrangiatore italiano molto conosciuto nella scena dance ed elettronica italiana, soprattutto dagli anni ’90 in poi. È noto in particolare per la hit internazionale “Gam Gam”, che ebbe enorme successo in Europa. Nel tempo ha collaborato con numerosi artisti italiani e internazionali ed è attivo anche nella formazione di nuovi talenti attraverso academy e progetti dedicati ai giovani DJ e oggi era presente come coordinatore e figura di riferimento della “Woman DJ MEI Battle”. Tra la giuria invece emerge il nome di Matteo Botteghi,il nome artistico di un DJ e producer italiano della scena house ed elettronica, originario di Bologna, attivo sia in Italia che all’estero.

È conosciuto per uno stile molto riconoscibile e per le sue produzioni e remix che hanno ricevuto supporto da artisti internazionali della scena dance. Negli ultimi anni ha anche collaborato con Jovanotti, partecipando a progetti legati alla sua nuova direzione più elettronica, tra studio e live set come il Jova Beach Party.