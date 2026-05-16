Scontro tra auto e furgone a Realmonte, 3 feriti 

Incidente lungo la strada statale 115 nei pressi del bivio di Realmonte. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, un’auto e un furgone. Il bilancio è di tre persone ferite, per fortuna non in maniera grave. I due occupanti del mezzo pesante hanno riportato traumi sparsi ed escoriazioni mentre la donna alla guida dell’utilitaria un trauma ad una gamba.

Tutti, in via precauzionale, sono stati trasferiti in ospedale per le cure mediche del caso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Agrigento e i Carabinieri che si stanno occupando oltre dei rilievi anche della viabilità.