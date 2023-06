Giavellotto, Parolino medaglia d’oro ai campionati italiani individuali estivi 2023

Si è disputata ad Acireale (CT) da venerdì 23 a domenica 25 giugno la 43esima edizione dei CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI over 35 maschili e femminili.

La manifestazione tricolore è stata ospitata nella nuovissima pista di atletica leggera dello Stadio “Aci e Galatea” (già “Tupparello”), organizzata da Gianfranco Belluomo, con la presenza del consigliere federale FIDAL Gianfranco Lucchi e il presidente FIDAL Sicilia Totò Gebbia, ha visto in campo circa 1800 atleti gara che, nonostante il forte caldo, si sono affrontati in tutte le discipline olimpiche. Agli atleti delle oltre 12 categorie maschili e alle 12 femminili, sono stati assegnati i titoli di “Campione Italiano”.

Tra i campioni Italiani 2023, arriva l’ennesima conferma da parte di Giusi Parolino, atleta della ASD Milone Siracusa, che con m.28,80 (f55), conquista nella gara nel lancio del giavellotto femminile, l’ ennesima medaglia d’oro Tricolore e porta a casa il suo quindicesimo titolo di campionessa Italiana di lancio del giavellotto.

“Gareggiare nella splendida Sicilia è sempre un’emozione forte. Mi ha fatto molto piacere rivedere tanti amici atleti e trascorrere con loro delle belle giornate di sano sport; in merito alla gara avrei potuto fare sicuramente più metri, ma mi è mancata la serenità e la concentrazione; non è stato facile gareggiare avendo accanto da una parte le atlete del salto in alto femminile, a pochi metri i lanciatori di martello; comunque l’importante è portare a casa una bella Medaglia d’oro Tricolore e un altro importante Titolo Italiano che condivido con mio coach Emanuele Serafin che ringrazio per il tempo che mi dedica e per i “miracoli” che fa per allenarmi a distanza“, dichiara la campionessa Parolino. “Doveroso il mio personale ringraziamento a chi ha voluto che questa manifestazione si disputasse in Sicilia, grazie ai giudici e agli organizzatori per il grande lavoro svolto. Complimenti e ammirazione sopratutto ai giudici Giuseppe Locandro e Simona Tagliarini che nonostante le enormi difficoltà hanno gestito le gare di sabato mattina con grande professionalità e disponibilità nei confronti degli atleti in gara,” ha concluso la giavellotista.