Giornata della Terra, i bambini riempono i vasi del Viale della Vittoria

In occasione della giornata mondiale della Terra oggi i bambini della scuola dell’infanzia Santa Chiara del Villaggio Mosè hanno riempito i vasi del Viale della Vittoria di bellissime piantine. L’iniziativa è stata portata avanti dal gruppo “Agrigento Punto e a Capo”. “I bambini hanno partecipato con gioia e allegria, e con l’occasione abbiamo pensato di invitare tutti i cittadini, turisti a lasciare un caffè sospeso in cambio di annaffiare le nostre piantine, per rendere ancora più bella la nostra città”; dichiarano in una nota i responsabili dell’associazione.