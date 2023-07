Giornata Mondiale dei Nonni, iniziative dell’Arcidiocesi di Agrigento

Il 21 luglio 2023, alle ore 19.00, nella chiesa “San Pio X” del Villaggio Peruzzo di Agrigento, in preparazione alla terza edizione della Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani che si celebrerà il 23 luglio 2023 sul tema “Di generazione in generazione la sua misericordia” (Lc 1, 50), l’Ufficio della Pastorale della Salute e Caritas diocesana Agrigento promuovono un momento di riflessione. L’obiettivo è quello di creare un momento di sensibilizzazione intorno al tema degli anziani, confermando un appuntamento che vuole diventare sempre più fisso nella vita delle nostre comunità ecclesiali.

L’idea da cui nasce è quella di porre al centro dell’attenzione i nonni e gli anziani, non soltanto per un dovere di gratitudine e di affetto ma per sottolineare la sempre più evidente necessità di dover costruire una società più umana e fraterna seguendo l’invito che il Santo Padre fa a riconoscere il loro valore nella trasmissione della fede e della speranza alle nuove generazioni e a farlo in maniera non occasionale ma permanente. Quello che si cercherà di fare- dicono i promotori dell’iniziativa – è iniziare un percorso attraverso il quale farli sentire parte integrante della comunità ecclesiale e civile riconoscendoli come punto di riferimento e custodi della memoria.

Per fare questo, attraverso un breve momento di riflessione guidato da don Saverio Pititteri, direttore dell’Ufficio della Pastorale della Salute e di Giusy Santino, referente dell’ ambito “Terza età” di Caritas diocesana Agrigento, si proverà ad avviare un processo che porti ad un cambiamento di mentalità utile a far superare quei pregiudizi che fanno apparire gli anziani come persone passive ed inutili, abituandoci ad un’attenzione pastorale contrassegnata dalla reciprocità e dalla condivisione. È previsto, inoltre, un secondo momento con la testimonianza di alcuni volontari anziani già impegnati nei vari servizi della diocesi. La Giornata si concluderà con la Messa celebrata dall’Arcivescovo Alessandro Damiano e un piccolo rinfresco.Sarà presente anche il gruppo Scout Agesci Agrigento 3.