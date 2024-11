Giornate vittime della strada, Carmelina Nobile agli studenti: “la vita è preziosa e va preservata”

Ad Agrigento in piazza Cavour questa mattina l’associazione italiana familiari vittime della strada ha promosso un incontro dedicato alla cultura della sicurezza stradale, fondata sul valore della vita e la sicurezza della persona con gli studenti agrigentini. In piazza presenti oltre un funzionario della Prefettura anche la Polizia stradale, i Carabinieri e la Guardia Costiera. Uno striscione bianco con i volti di ragazze e ragazzi che hanno perso la vita a causa di un incidente stradale è stato esposto in piazza.

“La vita è preziosa: è questo il messaggio che vogliamo lanciare a tutti i giovani. Ben vengano iniziative come questa per riflettere insieme e trovare nuove soluzioni perché non si possono perdere vite sulla strada. Prevenzione, informazione e consapevolezza nella guida sono temi fondamentali sui quali tutti noi siamo chiamati a confrontarci”, ha dichiarato Carmelina Nobile, mamma di Giuseppe Di Stefano, la cui vita è stata spezzata nell’agosto del 2017 a causa di un incidente stradale.

Secondo i dati Istat nel 2023 l’indice di mortalità sulle strade in provincia di Agrigento è diminuito, di certo è un fatto positivo ma non si deve abbassare la guardia perchè basta poco, basta una distrazione per buttare via la vita.