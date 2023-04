Giro di Sicilia nell’agrigentino, riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

A pochi giorni dalla manifestazione ciclistica del “Giro di Sicilia” in programma l’11 e il 13 aprile, sono stati intensificati i preparativi per lo svolgimento della competizione che prevede percorsi di gara che coinvolgeranno il territorio provinciale ed in particolar modo i Comuni di Agrigento, Sciacca, Relamonte, Porto Empedocle, Menfi, Caltabellotta, Ribera , Cattlica Eraclea, Montallegro e Siculiana durante la prima tappa di giorno 11 aprile e Canicattì durante la seconda tappa di giorno 13 aprile.

Attesa la rilevanza del citato evento sportivo, il Prefetto Maria Rita Cocciufa ha presieduto nella giornata odierna una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi nella Sala Integrata di Protezione Civile della Prefettura ubicata presso il locale Comando dei Vigili del Fuoco, durante la quale sono stati esaminati i principali aspetti afferenti la pianificazione delle misure di ordine e sicurezza e di viabilità in vista delle due tappe della citata manifestazione sportiva.

All’incontro hanno preso parte il Questore, i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, il Comandante della Sezione Polizia Stradale di Agrigento, i Rappresentanti della Protezione Civile Regionale e del Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento, i Rappresentanti dell’Azienda Sanitaria, del Servizio SEUS 118, il Rappresentante dell’ANAS della Agrigento, nonché i Rappresentanti delle Amministrazioni Comunali interessate dal passaggio dei corridori e della società organizzatrice dell’evento RCS SPORT.

Nel corso dell’incontro il Prefetto, nell’evidenziare l’importanza del coordinamento di tutte le numerose componenti istituzionali interessate nella gestione dell’evento in questione, ha invitato i presenti a fornire, nell’ambito delle rispettive competenze, un efficace supporto organizzativo. In particolare, grazie anche all’ampia composizione del tavolo, sono stati esaminati nel dettaglio i profili attinenti la sicurezza della viabilità e gli aspetti di natura sanitaria, prendendo in esame i “piani” predisposti dalla stessa società organizzatrice, e ciò al fine di consentire un ordinato svolgimento della manifestazione e di far fronte alle situazioni di criticità; sono stati, inoltre, analizzati nel dettaglio tutti i profili organizzativi connessi allo svolgimento del citato evento sportivo, al fine di verificare la percorribilità delle strade interessate dalla gara a tutela dell’incolumità degli atleti e di valutare al contempo i percorsi alternativi al fine di minimizzare i disagi per gli utenti della strada.

L’attenzione è stata altresì rivolta alla pianificazione dei dispositivi di vigilanza e controllo dei varchi e delle intersezioni – con altre vie di comunicazione pubbliche e private – presenti lungo il tracciato di gara, rispetto ai quali è emersa unanime l’esigenza di segnalarne e delimitarne l’accesso durante il tempo necessario allo svolgimento della gara, prevedendo ove necessario appositi presidi degli incroci e degli attraversamenti da parte delle polizie locali, del sistema del volontariato, in collaborazione con le Forze dell’Ordine.Inoltre, è stata evidenziata unanimemente l’importanza di svolgere una puntuale e intensa attività di informazione e sensibilizzazione nei confrontidella popolazione in ordine agli orari e ai tragitti di percorrenza e ai comportamenti da adottare al fine di evitare spiacevoli incidenti. A tale riguardo, le Amministrazioni comunali coinvolte provvederanno a disporre gli interventi necessari ad interdire i varchi che accedono a siti privati e svolgeranno una puntuale attività di comunicazione e sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza, anche in ordine alla chiusura del traffico veicolare, dal momento che la provincia agrigentina non dispone di percorsi viari alternativi rispetto alla SS 115, interessata dalla gara.

Nei prossimi giorni si svolgerà, presso la Questura di Agrigento, un tavolo tecnico con gli organizzatori delle manifestazioni e tutti gli attori istituzionali interessati al fine di definire le modalità operative per lo svolgimento della competizione.Di tali determinazioni definitive, delle chiusure al traffico e dei percorsi alternativi sarà assicurata massima diffusione alla popolazione locale da parte di Anas, degli organizzatori dell’evento e dei Comuni interessati, anche tramite l’adozione di apposite ordinanze comunali.

Nei prossimi giorni questo Ufficio adotterà il relativo provvedimento di sospensione della circolazione stradale lungo gli itinerari interessati dalla manifestazione sportiva, con contestuale informazione alla utenza.