Gli operatori turistici si incontrano a Casa Diodoros, al lavoro per creare una rete territoriale

Unire offerta e proposta turistica, guardando al 2025 ma soprattutto al territorio. Questo il fine dell’incontro svoltosi a Casa Diodoros tra tour operator e titolari di strutture ricettive non solo per conoscere il progetto di valorizzazione condotto in questi anni dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi ma anche per creare una rete su base provinciale che permetta di prolungare la permanenza dei turisti e produca un ritorno economico per il territorio.

L’iniziativa, promossa dal concessionario Diodoros Fabio Gulotta e sostenuta dal direttore del Parco Roberto Sciarratta, ha visto la partecipazione di alcune decine di operatori di settore e si è conclusa con una degustazione di prodotti realizzati con le materie prime del “paniere Diodoros” e un’illustrazione del lavoro condotto in quella che fino a qualche anno fa era conosciuta come “Casa Barbadoro” e che oggi è il punto finale di un progetto che parte dai terreni intorno alla Valle e arriva sulle tavole dei visitatori sotto forma di cibo: dalle farine con grani antichi alle marmellate, passando dai capperi, allo zafferano e all’olio.