Smantellata piazza di spaccio, sequestrato oltre mezzo chilo di cocaina: due arresti

La Polizia di Stato ha condotto una mirata operazione antidroga nel quartiere Picanello. I Falchi della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno scoperto e smantellato una piazza di spaccio indoor, allestita in un appartamento in via Licciardi.

I poliziotti della IV sezione- “Contrasto al Crimine diffuso” hanno individuato con esattezza la casa trasformata in base logistica per lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’accesso all’appartamento, al piano terra dello stabile, era protetto da una robusta porta in ferro. All’interno sono stati individuati due catanesi, parenti tra loro, rispettivamente di 47 e 18 anni, sorpresi mentre stavano cercando di disfarsi di uno scatolone di cartone contenente svariati involucri di cocaina e crack, di differenti peso e dimensioni. I “Falchi” della Squadra Mobile hanno bloccato entrambi e hanno effettuato un’accurata perquisizione dei locali, che ha consentito di sequestrare, complessivamente, 665 grammi di cocaina e oltre 100 grammi di crack, nonché materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, il 47enne e il 18enne sono stati arrestati in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione del PM, i due uomini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per entrambi la misura della custodia cautelare in carcere.