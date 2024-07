Guasto all’acquedotto Voltano, sospesa fornitura idrica anche all’ospedale di Agrigento 

Si segnala che, è stato riscontrato un guasto sulla condotta “Voltano”, in contrada Consolida, nel comune di Agrigento. Pertanto, per consentire l’esecuzione dei necessari lavori di riparazione, verrà sospesa la fornitura idrica nelle zone sotto indicate: nel comune di Agrigento (Quartieri San Michele e Fontanelle); nel Presidio Ospedaliero di Agrigento; alle Utenze Voltano. Si rappresenta che, conclusi i lavori di riparazione del guasto sopra menzionato sarà possibile ripristinare l’ordinaria fornitura idrica, ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.