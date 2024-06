Guasto all’illuminazione pubblica di Giardina Gallotti, i cittadini: “quando la risoluzione?”

Interrotta dal mese di settembre 2023 in alcune vie di Giardina Gallotti l’illuminazione pubblica. Tale situazione è stata più volte segnalata e sollecitata agli uffici comunali competenti, al comune di Agrigento, ai Carabinieri di Montaperto e alla Prefettura di Agrigento. “A ottobre 2023 l’ufficio competente informava che era scaduto il contratto con la ditta di illuminazione pubblica e non potevano affidare il lavoro di riparazione. A gennaio 2024 lo stesso ufficio informava che i lavori di riparazione erano stati affidati e si doveva avere pazienza perchè c’erano altre priorità. Nel mese di aprile ho contattato l’arch. Montana che dava un’altra versione. La problematica è complessa e la risoluzione non è d’immediata risoluzione, quindi i continui rimandi erano solo di prendi tempo”, scrive un residente di Giardina Gallotti inviando anche le foto delle vie Trento, Pisa, Ribera, Croce, al buio dove vivono circa 30 famiglie residenti. “La sera è impossibile uscire a piedi, si rischia di inciampare nelle numerose buche della pavimentazione stradale o azzannati da cani randagi che approfittano del buio per cercare cibo”, ha concluso nella nota il cittadino.



