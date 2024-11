Guasto sulla linea ferroviaria, disagi anche nell’agrigentino

Guasto sulla linea ferrata tra Palermo e Messina all’altezza di Altavilla Milicia. La circolazione dei treni è molto rallentata. I tecnici di Rfi sono impegnati per accertare le cause del guasto. Sono previsti cancellazioni di treni e ritardi anche di 80 minuti. Il convoglio da Messina a Palermo è arrivato con 70 minuti di ritardo. Sono coinvolti anche i treni regionali tra Palermo, Catania e Agrigento. “Non c’è mese che non affrontiamo ritardi, scioperi o guasti – dicono i pendolari rimasti bloccati sui treni – Questa tratta va sistemata, c’è carenza di scambi”. Arrivati in stazione i passeggeri sono stati accolti dal personale delle ferrovie e hanno ricevuto una bottiglietta d’acqua e una merendina.