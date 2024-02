“Hanno salvato anziani da un incendio, merito civile per 4 poliziotti: ecco chi sono 

Il comune di Agrigento si appresta a tributare un pubblico riconoscimento, con la consegna di una targa al merito civile, a quattro poliziotti delle Volanti che lo scorso 29 novembre hanno salvato due anziani da uno spaventoso incendio divampato in un appartamento in via Dante. Si tratta del vice-sovrintendente Raffaele Castaldo e degli assistenti Salvatore Gallo, Gaspare Sirrao e Damiano Vella. Lo ha stabilito la giunta comunale guidata dal sindaco Franco Miccichè.

Il primo cittadino nei prossimi giorni consegnerà i riconoscimenti ai quattro poliziotti con la seguente motivazione: “Per aver condotto, durante l’incendio avvenuto in Via Dante a Agrigento il 29.11.2023 una attività di soccorso pubblico, con sprezzo del pericolo che si concludeva con il salvataggio di due persone rimaste intrappolate all’interno della palazzina interessata dall’incendio.” Il gesto compiuto, si legge nella delibera, ha evidenziato una encomiabile professionalità nelle operazioni di soccorso, determinazione operativa, decidendo immediatamente sugli interventi da porre in essere senza indugio, con sprezzo del pericolo e assicurando l’efficacia e l’efficienza nel soccorso, dedizione al servizio, che ha portato ad intervenire con spirito di abnegazione e altruismo nella salvaguardia della incolumità delle persone. L’incendio è divampato lo scorso 29 novembre in un appartamento in via Dante. Tre gli anziani salvati: una coppia che si trovava al terzo piano, soccorsa dai poliziotti, e un’altra persona portata in salvo da un cittadino. Anche per quest’ultimo il comune di Agrigento ha voluto tributare una targa per il gesto.