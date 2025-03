“Hanno superato i 100 anni di attività”, Camera di commercio premia tre imprese 

La Camera di commercio di Agrigento organizza un evento per premiare tre imprese storiche della provincia che hanno superato i 100 anni di attività. L’iniziativa intende esaltare i valori storici della cultura d’impresa ed attestare il valore di quegli imprenditori che continuano a contribuire allo sviluppo economico della provincia, nonostante la complessità del tessuto economico di riferimento.

“Con il Premio Imprese Storiche d’Italia, la Camera di Commercio di Agrigento intende dare un riconoscimento all’impegno di quegli imprenditori che, da oltre un secolo, hanno lavorato e lavorano costantemente per creare ricchezza e benessere nella provincia. Cento anni di continuità aziendale sono un traguardo molto importante – sostiene il Commissario Straordinario della Camera di commercio di Agrigento Giuseppe Termine – sono conferma di un’impresa forte, strutturata, capace di stare sul mercato, di sintonizzarsi sulle esigenze dei clienti, di intercettare e anticipare le tendenze, di accogliere con coraggio i cambiamenti”. L’evento si terrà venerdì 4 aprile presso le Fabbriche Orestiadi in Via San Francesco d’Assisi ad Agrigento con inizio alle ore 9.30.

Sono previsti i saluti del Commissario Straordinario della CCIAA di Agrigento Giuseppe Termine, del Segretario Generale della CCIAA di Agrigento Gianfranco Latino, del Vice Direttore del Conservatorio di Musica di Stato “Arturo Toscanini” Simone Piraino. Seguono gli interventi di Ludovico Lanzo Ceo della start-up Datarockers srl, Patrizia Pennino Funzionario Promozione /PID, Edy Tamajo Assessore Attività Produttive Regione Siciliana. Proiezione Docufilm “Poieo:Le radici del futuro”, Experience sinossi del docufilm di Fabio Cimino.

Consegna targhe “Imprese Storiche d’Italia”: Frantoio Sarullo di Gaspare Sarullo, Ottica Lo Vullo di Giorgio Bernardino, Somet srl. Consegna riconoscimento a Giovanni Vetrano, compositore.