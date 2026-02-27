I Vigili del fuoco festeggiano 87anni, il prefetto Caccamo: “Pilastro nella nostra società”





Grande festa per il corpo dei Vigili del fuoco che compiono 87 anni. Da sempre punto di riferimento essenziale nel sistema del soccorso pubblico e della protezione civile, protagonisti in occasione di eventi calamitosi e altre drammatiche circostanze, dove le squadre dei pompieri hanno operato senza sosta, dando prova di instancabile dedizione al bene comune.

“La celebrazione dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco – per la prima volta il 27 febbraio – costituisce l’occasione per rinnovare la riconoscenza e la gratitudine della Repubblica a quanti ogni giorno dedicano il proprio impegno alla difesa dell’incolumita’ delle persone, alla salvaguardia dei beni e all’affermazione di una sempre piu’ diffusa cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Attilio Visconti.

La cerimonia ad Agrigento, che si è svolta al Palacongressi del Villaggio Mosè, si è aperta con la manovra spelo alpinistica di onore al tricolore con l’inno nazionale intonato dagli studenti del Liceo Empedocle, e il saluto da parte prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, e del Comandante dei Vigili del Fuoco di Agrigento, Calogero Barbera, alle autorità presenti e a tutti gli studenti di vari istituti scolastici presenti all’evento.

“Oggi ci occupiamo di soccorso h24, siamo soggetto autorità amministrativa antincendio, ci occupiamo di normative, ma oggi grazie alle nuove generazioni e con dei progetti mirati per la cultura della sicurezza vorremmo fare un passo avanti puntando alla consapevolezza, e alla conoscenza della sicurezza per noi tutti, ma non come obbligo ma come opportunità”; ha detto il comandante Barbera.

Gli alunni e gli studenti sono stati coinvolti nella manifestazione partecipando a due progetti; il progetto “Oltre lo schermo: la realtà brucia” erano un invito a riflettere sul contrasto tra la percezione illusoria del pericolo filtrata dagli smartphone e la concretezza delle emergenze reali, superando il ruolo di “videomaker dell’emergenza” per diventare primi attori nella catena del soccorso e dell’auto-salvamento. L’altro progetto “Una chiamata salva la V.I.T.A.” , insegna l’importanza di una corretta comunicazione con il Numero Unico di Emergenza 112, un progetto che ha portato gli studenti ad apprendere come fornire informazioni precise e tempestive ai soccorritori.

“I Vigili del fuoco, sempre in prima linea, pilastro fondamentale della nostra società”, dice il prefetto Caccamo. “Oggi questa unione tra Vigili del fuoco e studenti fa sì che ci sia una cittadinanza attiva e gli elaborati che oggi premiamo rappresentano l’esempio plastico di come la sicurezza non debba passare solo attraverso le divise, ma attraversa anche i banchi di scuola, e i cittadini che con la loro collaborazione nel segnalare le situazioni di pericolo aiutano i Vigili del fuoco”, ha detto il prefetto di Agrigento.

A chiusura della cerimonia sono state conferite due borse di studio a Daniele Padua e Angelo Pumilia; Croci di anzianità personale che ha prestato servizio lodevole per più di quindici anni: vfc Conforto Paolo, vfc Scarabeo Giuseppe, vfc Sferlazza Vincenzo, vfc Mandracchia Gerlando, vfc Pecoraro Giuseppe. Un encomio per particolari attività di servizio rese capo reparto a r. Palmisano Pasqualino e le benemerenze per il personale che ha cessato il servizio attivo per aver raggiunto i limiti di età a: direttore coordinatore speciale a r. Porcarelli Nicola, direttore coordinatore speciale a r. La Porta Antonino, capo reparto a r. Chianetta Pasquale, capo reparto a r. Marciante Stefano, capo reparto a r. Nobile Giuseppe, capo reparto a r. Taormina Angelo, capo reparto a r. Gentile Calogero, capo reparto a r. Palmisano Pasqualino, vfc a r. Sirrao Angelo, vfc a r. Moscato Maurizio, vfc a r. Airo’ Antonio, vfc a r. Di Stefano Angelo.