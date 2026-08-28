Agrigento

Il centro storico continua a sgretolarsi: paura nella notte in via Saponara

L'area era stata chiusa da un muro mesi fa per impedire il passaggio di pedoni, ma la barriera venne poi rimossa

Pubblicato 4 minuti fa
Da Redazione

Forte boato intorno alle 22:20 nel cuore del centro storico di Agrigento tra le zone di via Saponara, salita Gubernatis e via Serroy.

A venir giù, fortunatamente senza far vittime, è stato un edificio fatiscente, già noto per la sua pericolosità e già gravato da ordinanze che avrebbero dovuto imporre la messa in sicurezza. Solo pochi mesi fa l’area intorno alla struttura era stata chiusa da un muro in mattoni che era stato poi rimosso e sostituito con una semplice rete metallica. Sul posto si sono immediatamente recati protezione civile comunale, carabinieri e vigili del fuoco, che hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie.

Stamattina sarà convocata una riunione con i vari enti tra cui il Genio Civile per valutare la situazione e l’eventuale coinvolgimento degli edifici attigui.

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