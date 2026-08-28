Viabilità, aggiudicata la gara per la manutenzione delle Provinciali 33 e 29-A

Sono previsti nuovi interventi per il miglioramento delle Strade Provinciali n. 33 Ribera-Seccagrande e n. 29-A Montallegro-Cattolica Eraclea. L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha infatti aggiudicato la gara relativa all’accordo quadro per la manutenzione straordinaria di queste due importanti vie di comunicazione.

La gara, alla quale hanno partecipato 337 imprese, è stata effettuata con proceduta telematica ed inversione procedimentale, ed è stata aggiudicata all’impresa G.O.M. EDIL GENERAL SRL di Favara per un importo complessivo di 961.498,28 euro, compresi 28.444,95 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), finanziati con fondi ministeriali.

A breve la firma del contratto d’appalto e la successiva consegna dei lavori, che dovranno essere effettuati entro 365 giorni lavorativi su indicazioni dello staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali.