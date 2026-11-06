Il colonnello Sciabarrà saluta Agrigento, nominato capo della Dia di Reggio Calabria

Nei prossimi giorni il Colonnello Antonino Sciabarrà lascerà il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, reparto presso il quale ha prestato servizio nel corso dell’ultimo anno, per assumere l’importante incarico di Capo Centro della Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria. Agrigentino di 55 anni, coniugato e padre di due figlie, il Col. Sciabarrà è un Ufficiale Superiore che nel corso della propria carriera, connotata da un profilo professionale marcatamente operativo, ha ricoperto l’incarico di Comandante di molteplici reparti, tra cui i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria alle sedi di Siracusa e di Caltanissetta, le Compagnie di Forlì e di Bagheria e il Gruppo Pronto Impiego di Palermo, oltre ad aver assunto la responsabilità al vertice di Sezioni presso i Nuclei di Polizia Tributaria di Milano e di Torino, di Sezione Operativa della Compagnia di Gela e della Sezione “I” presso il Comando Regionale Piemonte.

Sotto la sua direzione sono state condotte delicate indagini tese ad intercettare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale e orientate all’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, alla repressione del traffico di stupefacenti e del contrabbando di oli minerali, al contrasto delle frodi fiscali, dei reati fallimentari e contro la pubblica amministrazione nonché alla tutela della spesa pubblica nazionale e unionale. L’Ufficiale è, come detto, ora destinato al prestigioso incarico dirigenziale in ambito interforze alla sede di Reggio Calabria ove eserciterà le proprie funzioni a stretto contatto con la locale Direzione Distrettuale Antimafia. Il Colonnello Gabriele Baron e tutto il personale del Comando Provinciale, con i quali il Colonnello Sciabarrà ha intessuto, nel periodo trascorso insieme, proficue relazioni professionali e umane, hanno espresso un vivo ringraziamento per la meticolosa opera svolta tra le Fiamme Gialle della città di Agrigento, formulando allo stesso l’augurio di ogni ulteriore meritata soddisfazione.