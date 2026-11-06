Non maltrattò i genitori, assolto 31enne agrigentino 

Il giudice del tribunale di Sciacca, Dario Hamel, ha disposto l’assoluzione di S.R., 31 anni, di Ribera, dall’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Tramuta, era finito a processo poiché ritenuto responsabile di gravi condotte in danno dei genitori: gli veniva contestato l’aver aggredito la madre e di aver preso a calci la porta dell’abitazione. La Procura di Sciacca, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna dell’imputato ad un anno di reclusione. Il tribunale, tuttavia, lo ha assolto.