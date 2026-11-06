Sbloccati gli stipendi per i dipendenti del Consorzio di Bonifica, in arrivo tre mensilità

Sbloccati i pagamenti per i dipendenti del Consorzio di Bonifica di Agrigento. L’assessore all’agricoltura, Luca Sammartino, ha disposto il trasferimento delle risorse necessarie a garantire le mensilità arretrate e la regolarità degli stipendi.

“Voglio ringraziare gli uffici che hanno lavorato alacremente per raggiungere il risultato, il commissario Baldo Giarraputo che ha guidato questa fase delicata con dedizione e soprattutto i lavoratori che, nonostante le evidenti difficoltà, hanno lavorato per garantire la continuità dei servizi”, dice Sammartino.