Agrigento

Sbloccati gli stipendi per i dipendenti del Consorzio di Bonifica, in arrivo tre mensilità

Disposto il trasferimento delle risorse necessarie a garantire le mensilità arretrate e la regolarità degli stipendi

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Sbloccati i pagamenti per i dipendenti del Consorzio di Bonifica di Agrigento. L’assessore all’agricoltura, Luca Sammartino, ha disposto il trasferimento delle risorse necessarie a garantire le mensilità arretrate e la regolarità degli stipendi.

“Voglio ringraziare gli uffici che hanno lavorato alacremente per raggiungere il risultato, il commissario Baldo Giarraputo che ha guidato questa fase delicata con dedizione e soprattutto i lavoratori che, nonostante le evidenti difficoltà, hanno lavorato per garantire la continuità dei servizi”, dice Sammartino. 

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