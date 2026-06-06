Il dj e produttore Sven Väth il 16 agosto al Teatro Panoramica dei Templi

Sarà Sven Väth il protagonista del prossimo appuntamento di Visioni Sonore. Il DJ e produttore tedesco si esibirà il 16 agosto al Teatro Panoramica dei Templi, all’interno della rassegna che unisce musica e valorizzazione del territorio.La serata del 16 agosto sarà aperta dal DJ e producer Maurizio Schmitz, artista italo-tedesco attivo da oltre trent’anni sulla scena elettronica europea e da tempo legato al percorso artistico di Sven Väth.

Visioni Sonore è un progetto di Light Blue Festival nato nel 2021, dedicato alla valorizzazione del territorio attraverso la musica e la realizzazione di eventi in luoghi iconici della provincia di Agrigento. Nel tempo si è evoluto in una rassegna di appuntamenti dal vivo con artisti della scena elettronica nazionale e internazionale.

L’evento rappresenta uno degli appuntamenti centrali del percorso 2026 di Visioni Sonore, dopo le date di maggio che hanno visto protagonisti DJ Ralf e Alex Neri.

Nato a Obertshausen nel 1964, Sven Väth è considerato uno dei pionieri della techno europea. Dalla scena di Francoforte degli anni Ottanta alla fondazione delle etichette Harthouse ed Eye Q, fino al progetto Cocoon, la sua attività ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo della cultura elettronica contemporanea. Con oltre quattro decenni di carriera, Väth continua a esibirsi nei principali club e festival internazionali. L’appuntamento del 16 agosto al Teatro Panoramica dei Templi si inserisce nel percorso di crescita di Visioni Sonore, che negli anni ha consolidato il proprio legame con il territorio agrigentino attraverso eventi capaci di coniugare musica e paesaggio.