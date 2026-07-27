Il GAL Sicani attiva lo Sportello di Assistenza per imprese e cittadini colpiti dagli incendi
Lo Sportello rappresenta un presidio operativo al servizio del territorio e testimonia la volontà delle istituzioni e degli enti coinvolti di fare rete
Lo Sportello di Assistenza del GAL Sicani nasce quale prima azione concreta della cabina di regia istituzionale costituita per affrontare l’emergenza incendi, frutto del coordinamento tra i Comuni di Santo Stefano Quisquina, Bivona, Cammarata, San Giovanni Gemini, Prizzi e Castronovo di Sicilia, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e il GAL Sicani.
A supporto del Tavolo Tecnico costituito operano inoltre l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Agrigento e la Rete delle Professioni Tecniche, che mettono a disposizione le proprie competenze professionali per affiancare le attività di assistenza tecnica, ricognizione e valutazione dei danni, nonché di supporto alle imprese agricole, ai cittadini e alle comunità colpite dagli incendi.
Lo Sportello è dedicato alle imprese agricole e zootecniche, ai cittadini e alle comunità che hanno subito danni a causa degli incendi ed è operativo presso il Centro di Coordinamento del GAL Sicani, nei locali dell’Ex Preventorio di Santo Stefano Quisquina.
Lo Sportello di Assistenza GAL Sicani si trova presso il Centro di Coordinamento – Ex Preventorio a Santo Stefano Quisquina dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. È inoltre possibile richiedere assistenza compilando il formulario online al seguente link: https://forms.gle/proLk1TnwifBKYXd8
Una volta ricevuta la richiesta, lo staff tecnico e amministrativo del GAL Sicani prenderà in carico la segnalazione e ricontatterà l’utente nel più breve tempo possibile. Lo Sportello rappresenta un presidio operativo al servizio del territorio e testimonia la volontà delle istituzioni e degli enti coinvolti di fare rete, mettendo a sistema competenze, professionalità e collaborazione per sostenere le comunità colpite e accompagnarle nel percorso di ripresa.