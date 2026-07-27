Il GAL Sicani attiva lo Sportello di Assistenza per imprese e cittadini colpiti dagli incendi

Lo Sportello di Assistenza del GAL Sicani nasce quale prima azione concreta della cabina di regia istituzionale costituita per affrontare l’emergenza incendi, frutto del coordinamento tra i Comuni di Santo Stefano Quisquina, Bivona, Cammarata, San Giovanni Gemini, Prizzi e Castronovo di Sicilia, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e il GAL Sicani.

A supporto del Tavolo Tecnico costituito operano inoltre l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Agrigento e la Rete delle Professioni Tecniche, che mettono a disposizione le proprie competenze professionali per affiancare le attività di assistenza tecnica, ricognizione e valutazione dei danni, nonché di supporto alle imprese agricole, ai cittadini e alle comunità colpite dagli incendi.

Lo Sportello è dedicato alle imprese agricole e zootecniche, ai cittadini e alle comunità che hanno subito danni a causa degli incendi ed è operativo presso il Centro di Coordinamento del GAL Sicani, nei locali dell’Ex Preventorio di Santo Stefano Quisquina.

Lo Sportello di Assistenza GAL Sicani si trova presso il Centro di Coordinamento – Ex Preventorio a Santo Stefano Quisquina dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. È inoltre possibile richiedere assistenza compilando il formulario online al seguente link: https://forms.gle/proLk1TnwifBKYXd8

Una volta ricevuta la richiesta, lo staff tecnico e amministrativo del GAL Sicani prenderà in carico la segnalazione e ricontatterà l’utente nel più breve tempo possibile. Lo Sportello rappresenta un presidio operativo al servizio del territorio e testimonia la volontà delle istituzioni e degli enti coinvolti di fare rete, mettendo a sistema competenze, professionalità e collaborazione per sostenere le comunità colpite e accompagnarle nel percorso di ripresa.