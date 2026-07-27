Agrigento

Auto in fiamme nel centro di Agrigento, paura in via Manzoni (VIDEO)

Momenti di panico in via Manzoni, nel centro di Agrigento, per l’incendio di un’auto avvenuto nel pomeriggio di oggi

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione



Momenti di panico in via Manzoni, nel centro di Agrigento, per l’incendio di un’auto avvenuto nel pomeriggio di oggi. Il veicolo, forse in movimento, ha preso completamente fuoco. Le fiamme, secondo la testimonianza di alcuni presenti, sono state poi accompagnate da una esplosione. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del fuoco. I pompieri hanno messo in sicurezza la zona e spento il rogo. La strada è stata momentaneamente chiusa.  Al via le indagini per capire cosa sia accaduto esattamente. 

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