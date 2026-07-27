Agrigento, il vento abbatte palo dell’illuminazione su auto in sosta

L’anomalia artica che sta interessando la Sicilia ha portato un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche anche nella provincia di Agrigento. Forti raffiche di vento e piogge intense hanno interessato il territorio, causando diversi disagi.

In alcune zone si è formato anche un mini tornado che ha provocato danni a strutture e infrastrutture. Tra gli episodi più significativi, un palo dell’illuminazione pubblica è stato abbattuto dalla forza del vento, in via Sironi, finendo su un’ auto in sosta. Nonostante i danni materiali, fortunatamente non si registrano feriti.

Per la giornata di domani il dipartimento di protezione civile ha diramato l’allerta di tipo giallo con rovesci e temporali anche di forte intensità.