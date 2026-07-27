Agrigento

Agrigento, il vento abbatte palo dell’illuminazione su auto in sosta

Per la giornata di domani è prevista l’allerta di tipo giallo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

L’anomalia artica che sta interessando la Sicilia ha portato un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche anche nella provincia di Agrigento. Forti raffiche di vento e piogge intense hanno interessato il territorio, causando diversi disagi.

In alcune zone si è formato anche un mini tornado che ha provocato danni a strutture e infrastrutture. Tra gli episodi più significativi, un palo dell’illuminazione pubblica è stato abbattuto dalla forza del vento, in via Sironi, finendo su un’ auto in sosta. Nonostante i danni materiali, fortunatamente non si registrano feriti.
Per la giornata di domani il dipartimento di protezione civile ha diramato l’allerta di tipo giallo con rovesci e temporali anche di forte intensità.

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