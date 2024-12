Il maltempo ferma la visita del vescovo Damiano a Lampedusa e Linosa

A causa delle condizioni meteo avverse, l’Arcivescovo di Agrigento, mons.Alessandro Damiano, non ha potuto raggiungere Lampedusa e Linosa, dove, come comunicato, doveva presiedere la Messa della notte di Natale.

Confortato dalla presenza dei Frati Cappuccini di Sciacca a cui, momentaneamente ,è affidata la cura pastorale di Linosa, l’Arcivescovo, spera di raggiungere la piccola delle Pelagie nei prossimi giorni e la notte di Natale (inizio ore 23:00 ) presiederà la Veglia e la Messa della notte di Natale in Cattedrale.

Lunedì 23 dicembre, invece, dalle ore 16:00 alle 19:00, aprirà le

porte del Palazzo Vescovile (via Duomo,98) per accogliere quanti desiderano incontrarlo per lo scambio di auguri.