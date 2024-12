Il nuovo albero in Piazza Stazione c’è ma gli agrigentini non sentono l’aria natalizia

Un po’ in fretta, un po’ in furia, un po’ con l’acqua alla gola ma il nuovo albero di natale di Piazza Stazione ad Agrigento è stato collocato al posto di quello che era arrivato ad Agrigento dal nord Europa. La ditta “Plescia” è al lavoro nella Città dei templi da domenica 8 Dicembre, quando in tutto il resto delle città del mondo si accendevano le luminarie e gli alberi di Natale. I lavori sono tuttora in corso nel centro della città Capitale Italiana della Cultura che nel momento storico in cui doveva mettersi al passo col resto d’Europa è rimasta indietro anche sul natale che, forse, doveva essere preparato per tempo.

L’albero che era stato collocato in piazza Stazione era stato preso di mira sui social tanto da essere paragonato al più noto “spelacchio” di Piazza Venezia nell’era Virginia Raggi a Roma. Un albero “con la zolla” che doveva essere ripiantato all’interno della Villa del Sole ma che, ad oggi, giace, addobbato, all’interno dello spiazzale di una ditta di autotrasporti di Porto Empedocle. Da stasera, dunque, Agrigento avrà il suo albero di Natale che però si confonde tra i tanti sparsi per la Sicilia e non solo e che non contribuirà a rendere più magico il natale degli agrigentini che si sentono, più che altro, soli, isolati e accontentati.