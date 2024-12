Il presidente Schifani ad Agrigento: “Capitale della cultura? Stiamo investendo”

“Su Capitale della cultura stiamo investendo, metteremo altre somme in questa manovra, perchè faremo, come già abbiamo fatto, la nostra parte”. Cosi il presidente della Regione, Renato Schifani intervenendo ad Agrigento all’hotel Dioscuri alla convention del partito dal titolo “Forza Italia per lo sviluppo di Agrigento Capitale della cultura”.

Il Governatore siciliano parlando con i giornalisti si è soffermato anche su crisi idrica e liste d’attesa, ancora problemi irrisolti soprattutto nella provincia agrigentina. “Sulla siccità stiamo lavorando. Recentemente la protezione civile ci ha fatto sapere che le ultime piogge stanno riempendo gli invasi. Siamo fiduciosi ma dall’altro lato sappiamo che dobbiamo realizzare le innovazioni. Venti milioni per i dissalatori su Palermo, perchè dobbiamo essere pronti al cambiamento climatico, altri 90 milioni per altri tre dissalatori. Su Agrigento abbiamo stanziato 10 milioni per iniziare i lavori di realizzazione rete idrica, il cui appalto risulta già stipulato da tempo, e che verrà finanziato ulteriormente con altri 30 milioni previsti nel fondo sociale di coesione. Quindi su Agrigento abbiamo lavorato, la Regione ha anticipato i soldi, questa è la nostra risposta”; ha detto il presidente Schifani. “Sulle liste d’attesa abbiamo inserito nei contratti dei nuovi direttori generali una verifica nei loro confronti per capire cosa hanno fatto in un anno, certamente non è un problema che si risolve dall’oggi al domani. Ma stiamo cercando di migliorare la sanità pubblica di fatti nella manovra abbiamo stanziato 750 milioni di euro destinati a nuovi ospedali e tra questi il Polo pediatrico di Palermo, che diventerà un centro di eccellenza“. Nel suo discorso, il presidente Schifani ha delineato alcuni dei risultati più rilevanti ottenuti in due anni di attività governativa, a cominciare dai dati economici: “Secondo i dati di Bankitalia, Unioncamere, CGIA di Mestre e Svimez, la Sicilia è in crescita: l’occupazione aumenta, le nostre imprese stanno ritrovando fiducia e l’economia regionale mostra segnali di ripresa”.

Alla convention di Forza Italia sono intervenuti i deputati regionali Margherita La Rocca Ruvolo e Riccardo Gallo, rispettivamente segretario provinciale e vicesegretario regionale di Forza Italia e Marcello Caruso segretario regionale Forza Italia; presenti tra gli altri il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, il presidente del consiglio comunale Giovanni Civiltà.