Il Teatro dell’Efebo questa sera ospita la Festa della Musica

Il Teatro dell’Efebo ospiterà questa sera alle ore 21:00 un evento inserito nel programma della trentunesima edizione della Festa Nazionale della Musica, finanziata dall’organizzazione di “Agrigento Capitale della Cultura”.

Il programma prevede la proiezione in anteprima nazionale del documentario “Un concerto lungo trent’anni”, dedicato alla storia della Festa della Musica in Italia, e un concerto musicale no stop curato dal Conservatorio “Toscanini” con giovani musicisti provenienti da tredici conservatori italiani ed europei, come il “Bellini” di Catania, il “Rossini” di Pesaro, il “Casella” de L’Aquila, l’Accademia Nazionale “Siena Jazz”, la “Royal Academy of Music” di Aalborg (Danimarca) ed altri ancora.

L’ingresso all’interno della suggestiva cavea del Giardino Botanico è libero a partire dalle ore 20:00 e fino ad esaurimento dei posti.