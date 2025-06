Sicilia, piogge record in tre giorni: caduta l’acqua di un intero mese

Negli ultimi tre giorni in Sicilia è piovuto quanto in media in un intero mese. Dati significativi arrivano da diverse zone dell’isola: 91 millimetri di pioggia registrati a Calascibetta, 82 nel Catanese, 77 sui Nebrodi e 75 al confine tra le province di Agrigento e Palermo. Una boccata d’ossigeno per un territorio ancora alle prese con una grave crisi idrica, nonostante i disagi causati dal maltempo.

“La fase piovosa è iniziata il 17 giugno e ha prodotto accumuli importanti, ma con una distribuzione molto disomogenea – spiega Luigi Pasotti, dirigente del servizio agrometeorologico per la Sicilia orientale –. La media regionale si attesta intorno ai 20 millimetri, ma alcune zone hanno beneficiato in modo più consistente”.

Secondo l’esperto, queste piogge hanno avuto effetti positivi soprattutto a livello locale, permettendo di rinviare l’avvio della stagione irrigua in alcune aree agricole. Tuttavia, i benefici sulle riserve idriche degli invasi rimangono limitati e prevalentemente indiretti.

Insomma, la pioggia ha portato un po’ di sollievo, ma l’emergenza siccità non è ancora archiviata.