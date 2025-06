Traffico: il Comune ridisegna la mobilità estiva a San Leone e in centro

Il Comune di Agrigento con apposita ordinanza ha disposto delle modifiche alla circolazione veicolare a San Leone nei giorni di sabato e domenica dal 21 al 29 giugno.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’assessore alla Polizia Locale, Carmelo Cantone, premettono: “Si tratta di modifiche sperimentali, a fine di riscontro positivo della necessità di regolamentare la viabilità specialmente nel Viale delle Dune durante i fine settimana quando vi è un maggior afflusso di automezzi e pedoni. L’Amministrazione comunale è sempre pronta a recepire ed eventualmente condividere proposte e correzioni nel merito da parte dei cittadini. Il provvedimento è altresì diretto ad evitare pregiudizio alla vocazione turistica del centro balneare, rimediando agli assembramenti, garantendo la fluidità della circolazione veicolare e la sicurezza pubblica.”

Dunque:

dalle ore 8 del 21 giugno alle ore 8 del 23 giugno, e dalle ore 8 del 28 giugno alle ore 8 del 30 giugno sarà istituito il senso unico con direzione di marcia da P.le Giglia tratto – via Nettuno – Stabilimento P.S.- viale Dune – via Magellano, fino all’incrocio con la Via degli Imperatori, con eccezione per gli automezzi di soccorso, di Polizia, mezzi antincendio, trasporti pubblici che potranno percorrere le suddette vie in senso contrario, per motivi connessi all’espletamento dei servizi.

Lungo lo stesso Viale saranno istituite direzioni obbligatorie sui tratti a senso unico, a destra, per quanti provenienti dalle strade laterali lato mare e a sinistra se provenienti dalle strade laterali lato monte. Il tutto come da segnaletica posta in loco.

E la Giunta comunale di Agrigento ha deliberato delle modifiche alla regolamentazione delle fasce orarie della Z.T.L. di via Atenea nelle giornate feriali, domenicali e festive dal 21 giugno al 31 luglio 2025.

Da lunedì a venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 transito veicolare limitato intera ZTL.

Dalle ore 18 alle ore 24 via Atenea.

Sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, e dalle ore 18 alle ore 02 transito veicolare limitato intera ZTL e via Atenea.

Domenica e festivi, dalle ore 18 alle ore 24 transito veicolare limitato intera ZTL e via Atenea.