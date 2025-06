In casa con una pistola clandestina modificata e pronta a sparare: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Pachino hanno tratto in arresto un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati ad armi, reati contro la persona e il patrimonio. L’arresto è scattato in flagranza di reato, durante una perquisizione personale e domiciliare che ha portato al rinvenimento di un’arma clandestina.

Nascosta sotto un cuscino del divano in cucina, i militari hanno scoperto una pistola a salve calibro 38, priva del tappo rosso e modificata per essere effettivamente offensiva. All’interno dell’arma erano presenti cinque cartucce.

L’arma è stata immediatamente sequestrata e sarà sottoposta a ulteriori accertamenti tecnici per verificarne l’effettiva potenzialità lesiva. Per il 39enne, le porte del carcere si sono aperte subito: è stato infatti associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione rientra nell’ambito dei controlli straordinari predisposti dai Carabinieri per contrastare la detenzione illegale di armi nel territorio.