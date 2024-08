Il Volo in concerto ad Agrigento, la Valle dei Templi chiude per due giorni 

Il Volo si esibisce ad Agrigento e la Valle dei Templi chiude per due giorni. A comunicarlo è lo stesso Parco Archeologico con una nota pubblicata attraverso i canali social: “In occasione dei concerti previsti nell’area antistante il Tempio della Concordia, le visite all’area archeologica e paesaggistica saranno sospese per motivi tecnici e logistici nelle giornate del 31 agosto e 1 settembre 2024. Le attività riprenderanno regolarmente a partire dalle ore 8:30 del 2 settembre 2024. Ci scusiamo per il disagio e vi ringraziamo per la comprensione.”

Il concerto del famoso gruppo, voluto fortemente per la promozione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, è finita al centro di numerose polemiche negli ultimi giorni. A partire dal costo dell’evento che ammonta ad oltre un milione di euro. Lo spettacolo sarà registrato per poi essere mandato in onda attraverso network nazionali. Una vetrina importante che però non ha convinto molti. Ad assistere al concerto ci sarà un limitato numero di persone, selezionate non si sa con quale criterio. Nelle ultime ore, proprio per arginare le polemiche, sembrerebbe che si stiano adottando provvedimenti in tal senso. È assai probabile che per lo spettacolo del 31 agosto vengano messi in vendita 250 biglietti (al costo di 150 euro per un singolo tagliando) mentre per la data dell’1 settembre dovrebbero essere 350 i ticket disponibili. La restante parte della platea sarà occupata da comparse e figuranti. Non sono ancora chiare le modalità di vendita dei biglietti.