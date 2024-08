Il Volo incanta il Mondo dalla Valle dei Templi: le foto esclusive

Ai piedi del Tempio della Concordia, illuminato di rosso con dei fasci di luce che fanno da sfondo con due immensi alberi di Natale, sono in queste ore in corso le riprese per il concerto di Natale de “il Volo” il trio canoro formato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, quest’ultimo nato a Naro a poca distanza dalla Valle dei Templi.

Doppio sold out, per i due eventi televisivi organizzati dalla Regione Siciliana il 31 agosto e il primo settembre nella Valle dei templi per promuovere Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 che verranno trasmessi, uno, il 24 dicembre in prima serata su Canale 5 e l’altro sull’emittente pubblica televisiva Pbs (Public Broadcasting Service) in tutti gli Usa a partire da fine novembre e per tutto il 2025.In appena una settimana sono stati tutti venduti i 770 biglietti a disposizione. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza per progetti di promozione sociale in Sicilia. Alle polemiche sollevate nei giorni scorsi circa i costi dell’evento e i disagi legati all’organizzazione dei due concerti il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè aveva replicato sottolineando il ritorno in termini d’immagine per la città dei templi e per promuovere Agrigento Capitale Italiana della Culltura 2025.