Impegno rafforzato da parte del Libero Consorzio di Agrigento nel rilascio delle A.U.A.

Il bilancio dell’attività di definizione dei provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) nel 2024 rafforza il ruolo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento nelle attività di tutela ambientale delegate dal Decreto Legislativo 152/2006 e dal DPR n. 59 del 3 marzo 2013. Nel 2024 in particolare, per risolvere l’emergenza provocata dalla chiusura da parte dell’Autorità di controllo di diversi impianti di autolavaggio privi delle autorizzazioni allo scarico, è stata istituita all’interno del Gruppo n. 3 AUA una task-force per far fronte alle numerose istanze di autorizzazione in sanatoria presentate dai gestori di questi impianti. Inoltre, per agevolare i tecnici incaricati della presentazione delle istanze, è stata aggiornata la home-page istituzionale con un link contenente la procedura per il rilascio della A.U.A. Un ulteriore aggravio di impegno per il Libero Consorzio, risolto con tempestività e professionalità dai tecnici del Settore Ambiente.

Sempre nel 2024, il Gruppo 3 del Settore Ambiente ha preso in carico 149 istanze ed emesso 78 autorizzazioni, con il coordinamento tra gli enti competenti in materia ambientale (Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, ARPA, U.T.A. Agrigento, Comandi delle Polizie Municipali) e gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni per il rilascio del provvedimento finale.

L’A.U.A. consente di ridurre notevolmente i tempi di avvio delle attività produttive. È infatti una procedura semplificata per il rilascio di sette autorizzazioni per piccole e medie imprese e titolari di impianti non soggetti alla disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) che operano in vari settori produttivi (trasformazione dei prodotti agricoli, caseari e ittici, frantoi e oleifici, stabilimenti enologici, frantumazione di inerti, strutture turistiche e alberghi, varie attività artigianali, depositi di carburanti, e altre ancora). Il rilascio da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento avviene dopo l’accertamento della regolarità degli impianti e dei titoli abilitativi, tra cui l’autorizzazione agli scarichi, l’utilizzazione di acque di vegetazione dei frantoi e di reflui delle aziende zootecniche per usi irrigui, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l’utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura e le comunicazioni in materia di rifiuti. per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale.

La A.U.A. ha la durata di 15 anni, e le imprese che ne fanno richiesta devono inoltrare l’istanza telematica al Libero Consorzio Comunale di Agrigento tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dei Comuni.