Impianti sportivi, Piparo replica alla Dc: “basta polemiche inutili”

L’assessore allo sport e consigliere comunale di Agrigento, Gerlando Piparo, replica alle dichiarazioni rilasciate dal consigliere Roberta Zicari.

“L’articolo pubblicato da alcune testate giornalistiche online in cui il consigliere comunale Roberta Zicari lamenta mancati finanziamenti da parte della Regione per la realizzazione dell’illuminazione dello stadio Esseneto, la riapertura della piscina di Villaseta e degli impianti sportivi in genere, appare fuorviante, tendenzioso e strumentale.Come la disattenta collega dovrebbe sapere, infatti, per quanto attiene lo stadio, dopo circa sessant’anni, abbiamo un progetto definitivo cantierabile, corredato da tutti i pareri necessari, presentato alla Regione siciliana, attualmente in attesa di relativo decreto.Per quanto riguarda la piscina comunale, dopo aver concesso il via libera al gestore per l’acquisto della caldaia, sono tuttora in itinere i lavori di installazione e ripristino degli impianti tecnologici.Per un collaborativo e proficuo proseguo dell’attività amministrativa, sarebbe opportuno, dunque, evitare sterili proclami, non certamente utili alla città”.