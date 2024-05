Impronte di Futuro, al via il primo Walk-Lab su Agrigento per la rigenerazione urbana

Agrigento si prepara a ospitare “Impronte di Futuro”, il primo Walk-Lab della città che invita i cittadini a diventare protagonisti attivi del cambiamento sociale e urbano. L’evento, che unisce una passeggiata alla scoperta dei beni pubblici “indisponibili” di Agrigento e un laboratorio di rigenerazione, è in programma per venerdì 31 maggio e partirà da Porta di Ponte alle ore 17:00.

Il Walk-Lab permetterà ai partecipanti di esplorare in una passeggiata i siti storici oggi abbandonati come il Carcere di San Vito, il “Tracomatosario” e il Belvedere ex Carcere Vecchio. Questa passeggiata vuole essere non solo un percorso di scoperta del patrimonio dimenticato e inutilizzato di Agrigento, ma un’opportunità per immaginare e discutere il possibile futuro della città, includendo nuovi spazi di socialità, servizi e attività culturali.

Dopo il tour, alle 20:00, i partecipanti si ritroveranno in Piazza San Francesco per un momento di networking e condivisione delle idee. Alle 20:30 inizierà il Laboratorio di Rigenerazione Urbana, dove, divisi in gruppi e assistiti da facilitatori, le suggestioni e gli spunti della giornata si trasformeranno in idee di progetti per rivitalizzare gli spazi conosciuti durante il percorso.

Si richiede un contributo simbolico di 1€ per supportare la creazione di targhe da apporre nei pressi dei beni oggetto dell’evento, così da riaccendere l’attenzione e la memoria storica delle strutture pubbliche oggi abbandonate.

L’evento è aperto a tutti. Per partecipare, è necessario compilare il form di registrazione al seguente link: https://forms.gle/XFr5fME8ooWKjxEU7. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare agrigentoincomune@gmail.com o visitare le pagine social di Agrigento in Comune