In casa con pistola a salve, hashish e soldi: denunciati due giovani 

L’ispezione è scattata nel quartiere del Quadrivio Spinasanta, in via Regione Siciliana

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una pistola a salve priva del tappo rosso, hashish già “steccato” e suddiviso in dosi e circa cinquanta euro ritenuto il provento dell’attività illecita.

La squadra mobile di Agrigento, al termine di una perquisizione domiciliare, ha denunciato un trentenne tunisino ed una diciottenne agrigentina per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di ami o oggetti atti ad offendere. L’ispezione è scattata nel quartiere del Quadrivio Spinasanta, in via Regione Siciliana. 

