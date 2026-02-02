Favara, camion rimane bloccato in una strada stretta: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Un camion è rimasto bloccato in una strada stretta a Favara in via Caporale Mazza. Secondo la ricostruzione, il camion stava transitando lungo la strada quando è rimasti bloccato tra i balconi e non è riuscito a passare, ostruendo la strada.

I Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto con una gru hanno iniziato a lavorare per spostare il veicolo e liberare la strada.

L’intervento è durato diverse ore, ma alla fine il camion è stato liberato e la strada è stata riaperta al traffico. Illeso l’autista.