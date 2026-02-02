Apertura

Camion ribaltato sulla 115 in direzione Porto Empedocle: strada chiusa al traffico

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro stradale che ha visto coinvolte anche due auto

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione



Un camion con un grosso carico di sabbia si è ribaltato lungo la statale 115 nei pressi del bar Albanese a Porto Empedocle. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente dove sono rimaste coinvolte anche due auto. Automobilisti e camionista sono rimasti illesi.

Spetterà alla Polizia stradale di Sciacca occuparsi dei rilievi del sinistro; sul luogo gli agenti del locale commissariato e della Questura di Agrigento si stanno occupando della viabilità. La strada al km 178 della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nel territorio di Porto Empedocle, è chiusa al traffico. Sono state istituite temporanee deviazioni sul posto da parte di Anas.

In Aggiornamento.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Naro

TARI, il boomerang dei rinvii: a Naro la stangata del 2025 nasce da errori vecchi e nuovi
Apertura

Camion ribaltato sulla 115 in direzione Porto Empedocle: strada chiusa al traffico
Apertura

“Sistema Cuffaro”, respinte quasi tutte le richieste di misura cautelare 
Apertura

In fiamme il furgone di un ex elettricista a Favara, indagini 
Apertura

Favara, camion rimane bloccato in una strada stretta: l’intervento dei Vigili del Fuoco
Agrigento

In casa con pistola a salve, hashish e soldi: denunciati due giovani 
banner italpress istituzionale banner italpress tv