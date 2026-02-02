Camion ribaltato sulla 115 in direzione Porto Empedocle: strada chiusa al traffico





Un camion con un grosso carico di sabbia si è ribaltato lungo la statale 115 nei pressi del bar Albanese a Porto Empedocle. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente dove sono rimaste coinvolte anche due auto. Automobilisti e camionista sono rimasti illesi.

Spetterà alla Polizia stradale di Sciacca occuparsi dei rilievi del sinistro; sul luogo gli agenti del locale commissariato e della Questura di Agrigento si stanno occupando della viabilità. La strada al km 178 della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nel territorio di Porto Empedocle, è chiusa al traffico. Sono state istituite temporanee deviazioni sul posto da parte di Anas.

In Aggiornamento.