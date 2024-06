In fiamme la discarica in via Sirio, il Codacons: “Situazione grave”

E’ stata data alle fiamme, aggravando ulteriormente la situazione di pericolo per la salute pubblica, la discarica abusiva in via Sirio nei pressi dell’ingresso posteriore del mercato all’ingrosso di frutta e verdura ad Agrigento. La denuncia nei giorni scorsi è stata fatta dal Codacons tramite il Responsabile Regionale del Dipartimento Trasparenza Enti Locali, Giuseppe Di Rosa.

“L’incendio della discarica ha trasformato il sito in una fonte di inquinamento ambientale da trattare come “Rifiuti Speciali”. I residenti sono periodicamente sottoposti a questi rischi, mentre il Comune di Agrigento sembra ignorare l’emergenza sanitaria e ambientale in corso“, si legge nella nota del Codacons che ha presentato esposto formale alla Procura di Agrigento, ai Carabinieri del Noe di Palermo, all’Asp di Agrigento, alla Polizia Provinciale di Agrigento, all’Arpa, alla Polizia Municipale di Agrigento. “Sia adesso la Procura a perseguire tutti gli attori responsabili di questa dimostrazione di mala amministrazione che mette in grave pericolo la salute pubblica”; ha concluso Di Rosa.