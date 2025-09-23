Agrigento

In ospedale dopo aggressione a colpi di bottiglia, denunciato tunisino 

È successo in via Ragazzi del 99, nel centro di Agrigento. L’autore del gesto - un trentenne tunisino - è stato identificato e denunciato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un venticinquenne immigrato è finito in ospedale con diverse ferite sul corpo dopo essere stato aggredito a colpi di bottiglia. È successo in via Ragazzi del 99, nel centro di Agrigento. L’autore del gesto – un trentenne tunisino – è stato identificato e denunciato. Secondo una prima ricostruzione sarebbe scoppiata una lite per futili motivi.

Il tunisino, armato di bottiglia in vetro, si sarebbe scagliato contro il rivale colpendolo al capo e in diverse parti del corpo per poi fuggire. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto hanno trovato la vittima in una pozza di sangue. Immediato il trasferimento all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure mediche del caso. Il venticinquenne non è in pericolo di vita. 

